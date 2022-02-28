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ЦБ поднял ключевую ставку до 20%
Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Решение приняли в понедельник, 28 февраля, на совете директоров Банка России, сообщил сайт регулятора.

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Минфин России в свою очередь сообщил, что обязует экспортеров продавать 80% валютной выручки для стабилизации курса.

Фото сайт Центробанка