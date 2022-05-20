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После стрельбы в пермском вузе в отношении ректора и проректора возбудили уголовное дело
Их обвиняют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователи посчитали, что из-за них в вузе была организована плохая система охраны, в том числе были проблемы в работе системы оповещения.

После нападения на университет 18-летнего Тимура Бекмансурова, в отношении ректора Дмитрия Красильникова, проректора вуза Павла Блуся и зампреда антикоррупционной комиссии вуза Михаила Мухачева завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил «Коммерсантъ Прикамье».

Их обвиняют по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователи посчитали, что из-за них в вузе была организована плохая система охраны, в том числе были проблемы в работе системы оповещения.

Напомним, стрельба в Пермском вузе произошла утром 20 сентября 2021 года. 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с оружием в один из корпусов университета и открыл там стрельбу. Он убил 6 человек, более 40 пострадали. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС. Бекмансуров получил несколько огнестрельных ранений, после чего он впал в кому и ему ампутировали ногу.