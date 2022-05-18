Малков сообщил, когда отремонтируют мост через Оку

Малков осмотрел мост во время рабочей поездки.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, когда будет отремонтирован мост через Оку. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Малков осмотрел мост во время рабочей поездки.

Для определения состояния моста проведут диагностику. По результатам определят виды и объемы работ. Их наметили на 2023-2024 годы.

Напомним, в Рязани решили ликвидировать организацию, которая ремонтировала Солотчинский мост.