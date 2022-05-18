Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
13°
Вск, 22
12°
Пнд, 23
10°
ЦБ USD 58.89 -3.51 21/05
ЦБ EUR 60.9 -4.04 21/05
Нал. USD 65.65 / 64 20/05 16:09
Нал. EUR 65.65 / 64 20/05 16:09
Новости
Публикации
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
Вчера 14:15
4 023
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
2 656
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
5 403
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
7 055
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Малков сообщил, когда отремонтируют мост через Оку
Малков осмотрел мост во время рабочей поездки.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, когда будет отремонтирован мост через Оку. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Малков осмотрел мост во время рабочей поездки.

Для определения состояния моста проведут диагностику. По результатам определят виды и объемы работ. Их наметили на 2023-2024 годы.

Напомним, в Рязани решили ликвидировать организацию, которая ремонтировала Солотчинский мост.