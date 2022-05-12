В Рязани ликвидируют организацию, чинившую Солотчинский мост

Также рязанские власти откажутся от этого подрядчика. С ним уже ведется судебное разбирательство.

В Рязани планируют отказаться от подрядчика, который ремонтировал Солотчинский мост. Об этом стало известно в четверг, 12 мая, на заседании облдумы.

По словам главы регионального минтранса Вадима Решетника, в настоящее время с ним ведется судебное разбирательство. Он объяснил, что в 2018 году, когда мост был сдан — возникли вопросы по качеству выполненных работ.

Решетник пояснил, что суд до сих пор не завершен и судебные эксперты уже определили размер денежных средств, которые подрядчику необходимо вернуть из-за невыполнения договора.

Также глава регионального минтранса добавил, что по его источникам, подрядчик решил ликвидировать свою организацию.