В Рязани вновь будут ремонтировать Солотчинский мост

Подрядчик проведет диагностику моста и определит состояние несущих способностей опоры моста.

В Рязани вновь планируют отремонтировать Солотчинский мост. Об этом в четверг, 12 мая, на публичном отчете сообщил министр транспорта Вадим Решетник.

По его словам, определен подрядчик, который проведет диагностику моста и определит состояние несущих способностей опоры моста.

«В июле месяц будет результат исследования. Рассчитываем обратиться к профессионалам, которые подскажут, как же исправить это безобразие. Мост ремонтировать будем», — сказал Решетник.

Решетник отметил, что судебное разбирательство с подрядчиком, выполнявшим ремонт, продолжается.

Напомним, в Рязани решили ликвидировать организацию, которая ремонтировала Солотчинский мост.