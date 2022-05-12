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В Рязани вновь будут ремонтировать Солотчинский мост
Подрядчик проведет диагностику моста и определит состояние несущих способностей опоры моста.

В Рязани вновь планируют отремонтировать Солотчинский мост. Об этом в четверг, 12 мая, на публичном отчете сообщил министр транспорта Вадим Решетник.

По его словам, определен подрядчик, который проведет диагностику моста и определит состояние несущих способностей опоры моста.

«В июле месяц будет результат исследования. Рассчитываем обратиться к профессионалам, которые подскажут, как же исправить это безобразие. Мост ремонтировать будем», — сказал Решетник.

Решетник отметил, что судебное разбирательство с подрядчиком, выполнявшим ремонт, продолжается.

Напомним, в Рязани решили ликвидировать организацию, которая ремонтировала Солотчинский мост.