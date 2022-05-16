В ДТП с мотоциклом в Рязани погиб участник танцевального коллектива «Огни»

26-летний молодой человек сидел позади водителя, который не справился с управлением.

В ДТП с мотоциклом в Рязани погиб танцовщик из шацкого коллектива «Огни» Сергей Изгорев. Об этом сообщили в соцсетях.

26-летний молодой человек сидел позади водителя, который не справился с управлением. Мотоцикл врезался в бордюр и перевернулся на Московском шоссе. Смертельное ДТП произошло в субботу, 14 мая.

Руководитель коллектива рассказала РЗН. инфо, что молодого человека похоронили 16 мая.

Ранее появилось фото с места аварии.