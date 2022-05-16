Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП с мотоциклом на Московском шоссе

56-летний пассажир мотоцикла от полученных травм погиб.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП, произошедшего на Московском шоссе в субботу, 14 мая.

Примерно в 2:30 в Рязани у дома № 20 по Московскому шоссе водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и наехал на бордюр. Мотоцикл опрокинулся.

В ДТП погиб 26-летний пассажир. Водителя госпитализировали. Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места аварии.