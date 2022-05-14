На Московском шоссе погиб пассажир мотоцикла
В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в ДТП погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в ДТП погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 2:30 возле дома № 20 на Московском шоссе. 30-летний рязанец на мотоцикле Honda, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр. Мотоцикл опрокинулся.
В результате происшествия водителя с травмами госпитализировали, 26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее фото с места происшествия появилось в соцсетях.