На Московском шоссе погиб пассажир мотоцикла

В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в ДТП погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в ДТП погиб пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 2:30 возле дома № 20 на Московском шоссе. 30-летний рязанец на мотоцикле Honda, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр. Мотоцикл опрокинулся.

В результате происшествия водителя с травмами госпитализировали, 26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее фото с места происшествия появилось в соцсетях.