В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Первомайском проспекте
ДТП произошло 9 мая в 22:02 около дома № 29 на Первомайском проспекте.
В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Первомайском проспекте. Об этом
ДТП произошло 9 мая в 22:02 около дома № 29 на Первомайском проспекте.
43-летний рязанец на Lada Vesta наехал на 58-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход умер на месте аварии.
Очевидцев попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.