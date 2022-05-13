В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Первомайском проспекте

ДТП произошло 9 мая в 22:02 около дома № 29 на Первомайском проспекте.

В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии на Первомайском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 9 мая в 22:02 около дома № 29 на Первомайском проспекте.

43-летний рязанец на Lada Vesta наехал на 58-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход умер на месте аварии.

Очевидцев попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.