Установлена личность сбитого насмерть мужчины во время салюта в Рязани
Установлена личность мужчины, которого насмерть сбила легковушка на Первомайском проспекте 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Установлена личность мужчины, которого насмерть сбила легковушка на Первомайском проспекте 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, примерно в 22:02, на Первомайском проспекте, напротив дома № 29, рязанец 1979 года рождения за рулем Lada Vesta, двигаясь с улицы Дзержинского в сторону Павлова, сбил пешехода 1964 года рождения. Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
Проводится проверка.