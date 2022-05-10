Установлена личность сбитого насмерть мужчины во время салюта в Рязани

Установлена личность мужчины, которого насмерть сбила легковушка на Первомайском проспекте 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлена личность мужчины, которого насмерть сбила легковушка на Первомайском проспекте 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 22:02, на Первомайском проспекте, напротив дома № 29, рязанец 1979 года рождения за рулем Lada Vesta, двигаясь с улицы Дзержинского в сторону Павлова, сбил пешехода 1964 года рождения. Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео момента ДТП.