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На Первомайском проспекте машина насмерть сбила смотревшего салют мужчину
В Рязани на Первомайском проспекте во время салюта автомобиль на высокой скорости сбил мужчину. Видео момента ДТП опубликовано в соцсетях.

В Рязани на Первомайском проспекте во время салюта автомобиль на высокой скорости сбил мужчину. Видео момента ДТП опубликовано в соцсетях.

Авария произошла вечером в понедельник, 9 мая. Несколько пешеходов с ребёнком переходили проспект в неположенном месте. Одного из них сбила «Лада». По словам очевидцев, в результате аварии мужчина не выжил.

Выясняется официальная информация.