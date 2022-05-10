На Первомайском проспекте машина насмерть сбила смотревшего салют мужчину

В Рязани на Первомайском проспекте во время салюта автомобиль на высокой скорости сбил мужчину. Видео момента ДТП опубликовано в соцсетях.

В Рязани на Первомайском проспекте во время салюта автомобиль на высокой скорости сбил мужчину. Видео момента ДТП опубликовано в соцсетях.

Авария произошла вечером в понедельник, 9 мая. Несколько пешеходов с ребёнком переходили проспект в неположенном месте. Одного из них сбила «Лада». По словам очевидцев, в результате аварии мужчина не выжил.

Выясняется официальная информация.