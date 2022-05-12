Врио губернатора Рязанской области Павел Малков завел telegram-канал

Первый пост чиновник опубликовал во вторник, 10 мая.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков завел telegram-канал . Об этом РЗН. инфо сообщили собственные источники.

Первый пост чиновник опубликовал во вторник, 10 мая. В нем он попросил жителей региона делиться проблемами в комментариях.

Во второй публикации Малков отметил, что он видит вопросы и жалобы пользователей. «Сейчас я формирую команду, вместе с который мы будем решать эти проблемы», — отметил врио губернатора.

Напомним, Павел Малков назначен временно исполняющим обязанности главы региона с 10 мая. Указ подписал Владимир Путин. 11 мая Малкова представил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.