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Врио губернатора Рязанской области Павел Малков завел telegram-канал
Первый пост чиновник опубликовал во вторник, 10 мая.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков завел telegram-канал. Об этом РЗН. инфо сообщили собственные источники.

Первый пост чиновник опубликовал во вторник, 10 мая. В нем он попросил жителей региона делиться проблемами в комментариях.

Во второй публикации Малков отметил, что он видит вопросы и жалобы пользователей. «Сейчас я формирую команду, вместе с который мы будем решать эти проблемы», — отметил врио губернатора.

Напомним, Павел Малков назначен временно исполняющим обязанности главы региона с 10 мая. Указ подписал Владимир Путин. 11 мая Малкова представил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.