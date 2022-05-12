Telegram-канал врио губернатора Рязанской области оказался фейком

Ранее появилась информация, что Павел Малков завел канал в мессенджере.

Telegram-канал врио губернатора Рязанской области Павла Малкова оказался фейком. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Малков Павел Рязань».

«Данный канал не является официальным ресурсом Малкова Павла Викторовича. Он был создан с целью привлечения внимания к проблемам нашего города», — говорится в сообщении.

Редакция приносит извинения читателям за распространение ложной информации, однако советует врио губернатора Павлу Малкову ознакомится с проблемами, на которые указали жители в комментариях.