Игорь Щеголев представил нового врио губернатора Рязанской области Павла Малкова

Это сделал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

В Рязани представили нового врио губернатора Павла Малкова. В среду, 11 мая, это сделал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

«Рязанская земля с богатой историей, культурой, традициями, промышленностью, сельским хозяйством. Главное богатство здесь — это люди: жители и гости нашей области. Я приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие со стороны президента Владимира Путина и доверие жителей области. Задач много, задачи сложные, но вполне выполнимые», — заявил Малков.

Он заявил, что уже пообщался с предыдущим главой региона Николаем Любимовым и поблагодарил его и команду за работу.

«Фундамент есть, но времени на раскачку нет», — заявил Малков.

Любимов выразил слова благодарности президенту, полпреду ЦФО, своей команде, депутатам, главам муниципалитетов, сенаторов, депутатов Госдумы.