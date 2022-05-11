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Игорь Щеголев представил нового врио губернатора Рязанской области Павла Малкова
Это сделал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

В Рязани представили нового врио губернатора Павла Малкова. В среду, 11 мая, это сделал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

«Рязанская земля с богатой историей, культурой, традициями, промышленностью, сельским хозяйством. Главное богатство здесь — это люди: жители и гости нашей области. Я приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие со стороны президента Владимира Путина и доверие жителей области. Задач много, задачи сложные, но вполне выполнимые», — заявил Малков.

Он заявил, что уже пообщался с предыдущим главой региона Николаем Любимовым и поблагодарил его и команду за работу.

«Фундамент есть, но времени на раскачку нет», — заявил Малков.

Любимов выразил слова благодарности президенту, полпреду ЦФО, своей команде, депутатам, главам муниципалитетов, сенаторов, депутатов Госдумы.