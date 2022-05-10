Врио главы администрации Скопина стала Ирина Ланина
Ранее Ланина занимала пост заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Врио главы администрации Скопина стала Ирина Ланина. Об этом сообщается на сайте муниципального образования.
Ранее Ланина занимала пост заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Напомним, 6 мая глава скопинской администрации Олег Асеев написал заявление на увольнение. Ранее появилась информация, что сын Олега Асеева устроил дебош в рязанской «Пятерочке».