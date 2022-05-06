«Новая газета»: дебош в рязанской «Пятерочке» устроил сын главы Скопина

Дебош в рязанской «Пятерочке» устроил 26-летний Александр Асеев, который является сыном главы скопинской администрации Олега Асеева.

Стала известна личность дебошира, который разгромил «Пятерочку». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила «Новая газета».

Дебош в рязанской «Пятерочке» устроил 26-летний Александр Асеев, который является сыном главы скопинской администрации Олега Асеева.

Инцидент произошел около пяти утра 29 апреля прямо напротив областного УМВД. Дебошир находился в состоянии наркотического опьянения и разнес полки с товарами.

Напомним, в соцсетях появились фото последствий утреннего дебоша Александра Асеева. Позже в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что мужчину привлекут к ответственности.