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Глава скопинской администрации Олег Асеев написал заявление на увольнение
Он увольняется по собственному желанию.

Глава скопинской администрации Олег Асеев написал заявление на увольнение. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов в своем телеграмм-канале.

Сообщается, что Асеев увольняется по собственному желанию.

«Губернатор Николай Любимов знает об этом и считает такое решение единственно верным»,-добавил Арапов.

Ранее появилась информация, что сын Олега Асеева устроил дебош в рязанской «Пятерочке».