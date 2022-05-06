Глава скопинской администрации Олег Асеев написал заявление на увольнение

Он увольняется по собственному желанию.

Глава скопинской администрации Олег Асеев написал заявление на увольнение. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов в своем телеграмм-канале .

Сообщается, что Асеев увольняется по собственному желанию.

«Губернатор Николай Любимов знает об этом и считает такое решение единственно верным»,-добавил Арапов.

Ранее появилась информация, что сын Олега Асеева устроил дебош в рязанской «Пятерочке».