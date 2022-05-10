«МедиаРязань»: новым губернатором Рязанской области может стать руководитель Росстата Павел Малков

С декабря 2018 года Малков является руководителем Федеральной службы государственной статистики.

Новым губернатором Рязанской области может стать руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Об этом пишет «МедиаРязань».

С декабря 2018 года Малков является руководителем Федеральной службы государственной статистики. Он окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», проходил переподготовку в Поволжской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе MBA, специализация «Информационный менеджмент».

В Саратовской области исполнял обязанности зампредседателя правительства, был замдиректора, директором государственного регулирования в экономике минэкономразвития России.

Малкову 42 года, родом из Саратова. Женат, есть двое детей. Подробнее биографию можно прочитать по ссылке .

Напомним, Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост губернатора на следующий срок.

Указ о назначении Малкова врио губернатора подписал Владимир Путин.

Фото с сайта Росстата