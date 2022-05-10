«МедиаРязань»: новым губернатором Рязанской области может стать руководитель Росстата Павел Малков

Новым губернатором Рязанской области может стать руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Об этом пишет «МедиаРязань».
С декабря 2018 года Малков является руководителем Федеральной службы государственной статистики. Он окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», проходил переподготовку в Поволжской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по программе MBA, специализация «Информационный менеджмент».
В Саратовской области исполнял обязанности зампредседателя правительства, был замдиректора, директором государственного регулирования в экономике минэкономразвития России.
Малкову 42 года, родом из Саратова. Женат, есть двое детей. Подробнее биографию можно прочитать
Напомним, Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост губернатора на следующий срок.
Указ о назначении Малкова врио губернатора подписал Владимир Путин.
Фото с сайта Росстата