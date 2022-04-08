В Рязани полицейские задержали мужчину, избившего водителя автобуса

Инцидент произошел в пятницу, 8 апреля.

В Рязани задержали мужчину, напавшего на водителя автобуса. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Информация об инциденте появилась в пятницу, 8 апреля, в 8:40.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный напал на 51-летнего водителя автобуса. На место выехали правоохранители. Они установили личность и задержали подозреваемого в преступлении 25-летнего рязанца.

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что рязанец напал на водителя из-за того, что тот хотел высадить его из автобуса. Инцидент прокомментировала мэр Рязани Елена Сорокина.