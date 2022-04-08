Сорокина отреагировала на избиение водителя автобуса на улице Новоселов

Администрация обратилась в правоохранительные органы, идет следствие.

Мэр Рязани Елена Сорокина отреагировала на избиение водителя автобуса на улице Новоселов. Сообщение она опубликовала на странице «ВКонтакте».

«Бесчеловечный случай избиения водителя муниципального автобуса № 16. В районе остановки „Стоматологическая поликлиника“ в Дашково-Песочне мужчина нанес серьезные телесные повреждения водителю», — написала Сорокина.

Мэр добавила, что администрация обратилась в правоохранительные органы, идет следствие. Водитель находится в больнице, ему оказывают медпомощь. Позже стало известно, что нападавшего задержали.