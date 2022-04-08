Отменены публичные слушания по строительству жилых домов и гостиницы на территории шпалозавода в Рязани
Ранее активисты высказали опасения, что на участке могут появиться здания неограниченной этажности. По их словам, инициаторы слушаний запрашивают использовать территорию под многоквартирные дома не ниже девяти этажей.
Отменены публичные слушания по строительству жилых домов и гостиницы на территории шпалозавода в Рязани. Соответствующее постановление главы Рязани официально опубликовали в пятницу, 8 апреля.
Согласно документу, планируемое 13 апреля публичное обсуждение не состоится. Причина отмены не указывается.
Напомним, застройщик планирует возвести на берегу Борковского затона, рядом с Окой 16 семиэтажек и гостиницу. Ранее активисты высказали опасения, что на участке могут появиться здания неограниченной этажности. По их словам, инициаторы слушаний запрашивают использовать территорию под многоквартирные дома не ниже девяти этажей.