Отменены публичные слушания по строительству жилых домов и гостиницы на территории шпалозавода в Рязани

Ранее активисты высказали опасения, что на участке могут появиться здания неограниченной этажности. По их словам, инициаторы слушаний запрашивают использовать территорию под многоквартирные дома не ниже девяти этажей.