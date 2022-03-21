На берегу Борковского затона в Рязани хотят построить 16 семиэтажек

На территории появятся парковки, спортивные, детские площадки и зоны для отдыха.

На берегу Борковского затона в Рязани хотят построить 16 семиэтажек. В понедельник, 21 марта, опубликовали проект застройки территории шпалозавода.

Согласно документу, на участке площадью 10,7 гектара намерены возвести 16 семиэтажных домов: четырые трехсекционных (у одного из них на первом этаже планируется пристройка для магазина, банка и бытового обслуживания), шесть с двумя подъездами и шесть — с одним.

Также на территории появятся парковки, спортивные, детские площадки и зоны для отдыха.

Строительство намерены провести в четыре этапа. На соседнем участке площадью 3240 квадратных метров застройщик намерен возвести четырехэтажную гостиницу. Напомним, предоставление разрешения обсудят на публичных слушаниях 13 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219.

Начало в 18 часов.