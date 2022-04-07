Высоту домов на берегу Борковского затона ограничили до восьми этажей

Рязанские активисты высказали опасения, что в Борках могут появиться здания неограниченной этажности. С заявителем провели встречу и договорились ограничить застройку не более восьми этажей.

В Рязани активисты регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры высказали опасения, что на берегу Борковского затона могут появиться здания неограниченной этажности. С ними достигли договоренность по ограничению этажности застройки, сообщается в группе главархитектуры региона «ВКонтакте».

Отмечается, что информация о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования бывшей территории Шпалозавода в Борках появилась на сайте мэрии. На схеме планировочной организации были обозначены 16 семиэтажных жилых дома, при этом запрашиваемый вид использования — многоквартирные дома не ниже девяти этажей.

Рязанские активисты высказали опасения, что в Борках могут появиться здания неограниченной этажности. С заявителем провели встречу и договорились ограничить застройку не более восьми этажей.

«Близость к Кремлю делает эту территорию невероятно важной, любые решения здесь должны приниматься с учетом ее культурного, ландшафтного и градостроительного значения», — отметили в сообщении.