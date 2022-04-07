Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
12°
Сбт, 09
12°
ЦБ USD 82.6 -0.75 07/04
ЦБ EUR 90.6 -1.13 07/04
Нал. USD 68.00 / 79.00 10:27
Нал. EUR 80.00 / 95.00 10:27
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 2022 16:40
1 592
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
10 167
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
6 263
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
18 082
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Высоту домов на берегу Борковского затона ограничили до восьми этажей
Рязанские активисты высказали опасения, что в Борках могут появиться здания неограниченной этажности. С заявителем провели встречу и договорились ограничить застройку не более восьми этажей.

В Рязани активисты регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры высказали опасения, что на берегу Борковского затона могут появиться здания неограниченной этажности. С ними достигли договоренность по ограничению этажности застройки, сообщается в группе главархитектуры региона «ВКонтакте».

Отмечается, что информация о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования бывшей территории Шпалозавода в Борках появилась на сайте мэрии. На схеме планировочной организации были обозначены 16 семиэтажных жилых дома, при этом запрашиваемый вид использования — многоквартирные дома не ниже девяти этажей.

Рязанские активисты высказали опасения, что в Борках могут появиться здания неограниченной этажности. С заявителем провели встречу и договорились ограничить застройку не более восьми этажей.

«Близость к Кремлю делает эту территорию невероятно важной, любые решения здесь должны приниматься с учетом ее культурного, ландшафтного и градостроительного значения», — отметили в сообщении.