Опубликовано фото напавшего на рязанского водителя мужчины

Его доставили в отдел полиции.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото 25-летнего мужчины, напавшего на водителя автобуса.

В полиции рассказали, что в 8:40 в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный мужчина избил 51-летнего водителя автобуса. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Полицейским удалось задержать нападавшего — 25-летнего рязанца. Его доставили в отдел.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.