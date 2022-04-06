В ЛДПР подтвердили кончину лидера фракции

Ранее о смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ЛДПР подтвердили, что лидер партии Владимир Жириновский умер. Информация об этом в среду, 6 апреля, появилась в telegram-канале фракции.

«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — говорится в сообщении.

Ранее о смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Жириновский в начале февраля попал в больницу с коронавирусом. Спустя время его ввели в медикаментозный сон, также его подключили к аппарату ИВЛ. 25 марта в СМИ появилась информация, что Владимир Жириновский скончался, однако ЛДПР опровергли эту новость.