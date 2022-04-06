В ЛДПР подтвердили кончину лидера фракции

В ЛДПР подтвердили, что лидер партии Владимир Жириновский умер. Информация об этом в среду, 6 апреля,
«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», — говорится в сообщении.
Ранее о смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Владимир Жириновский в начале февраля попал в больницу с коронавирусом. Спустя время его ввели в медикаментозный сон, также его подключили к аппарату ИВЛ. 25 марта в СМИ появилась информация, что Владимир Жириновский скончался, однако ЛДПР опровергли эту новость.