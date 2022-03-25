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Володин опроверг информацию о смерти Владимир Жириновского
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Жириновский скончался. Информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 25 марта, политик написал в своем telegram-канале.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали К. Т. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Володин.

Сын Владимира Жириновского также не смог подтвердить информацию о смерти политика. Минздрав оценивает состояние лидера ЛДПР как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Жириновский скончался. Информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.