Володин опроверг информацию о смерти Владимир Жириновского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 25 марта, политик
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали
Сын Владимира Жириновского также не смог подтвердить информацию о смерти политика. Минздрав оценивает состояние лидера ЛДПР как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Жириновский скончался. Информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.