Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
Напомним, о госпитализации Владимира Жириновского стало известно в среду, 9 февраля
Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник
Еще один источник РБК, приближенный к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое. «И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — рассказал он.
Напомним, о госпитализации Владимира Жириновского стало известно в среду, 9 февраля. Указывалось, что политик заболел двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.