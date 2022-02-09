Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

Напомним, о госпитализации Владимира Жириновского стало известно в среду, 9 февраля

Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник РБК в партии и собеседники URA.RU , близкие к ЛДПР.

Еще один источник РБК, приближенный к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое. «И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — рассказал он.

Напомним, о госпитализации Владимира Жириновского стало известно в среду, 9 февраля. Указывалось, что политик заболел двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.