Председатель Госдумы Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского
Об этом он сообщил в своем telegram-канале в среду, 6 апреля.
Председатель Госдумы Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского. Об этом он
Вячеслав Володин отметил, что лидер ЛДПР ушел после тяжелой и продолжительной болезни,
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Он всегда был в гуще событий», — написал Володин.
Он отметил, что личность Жириновского настолько масштабна, что без него невозможно представить историю развития политической системы современной России.
В ЛДПР подтвердили, что Владимир Жириновский умер.
В начале февраля политика госпитализировали с коронавирусом. В конце марта в СМИ уже появлялась информация о смерти Владимира Жириновского.