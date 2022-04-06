Председатель Госдумы Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского

Об этом он сообщил в своем telegram-канале в среду, 6 апреля.

Председатель Госдумы Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского. Об этом он сообщил в своем telegram-канале в среду, 6 апреля.

Вячеслав Володин отметил, что лидер ЛДПР ушел после тяжелой и продолжительной болезни,

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Он всегда был в гуще событий», — написал Володин.

Он отметил, что личность Жириновского настолько масштабна, что без него невозможно представить историю развития политической системы современной России.

В ЛДПР подтвердили, что Владимир Жириновский умер.

В начале февраля политика госпитализировали с коронавирусом. В конце марта в СМИ уже появлялась информация о смерти Владимира Жириновского.