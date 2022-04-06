После смерти ребенка в рязанском перинатальном центре возбудили еще три уголовных дела

После трагедии начались проверки в учреждении. После них возбудили три уголовных дела по факту нарушений в медицинском учреждении. Причем одно из них — еще за несколько месяцев до известной истории — в конце октября 2021 года «по факту причинения тяжкого вреда здоровью новорожденному».

В Рязани возбудили три уголовных дела после гибели младенца в областном перинатальном центре. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил портал «Видсбоку» со ссылкой на депутата облдумы Максима Мустафина.

По сообщению СМИ, ранее Мустафин получил ответ, который рязанская полиция дала на его запрос. В нем сообщалось о проверках в рязанском перинатальном центре и трех возбужденных уголовных делах.

«Я посчитал, что сообщения рожениц требуют, как минимум, тщательной проверки. На перинатальный центр выделяются серьезные бюджетные средства, это учреждение не может работать с такими нареканиями, тем более, речь идет о жизни детей и здоровье матерей», — сказал депутат.

Уголовные дела возбудили по факту нарушений в медицинском учреждении. Причем одно из них — еще за несколько месяцев до известной истории — в конце октября 2021 года «по факту причинения тяжкого вреда здоровью новорожденному».

Второе уголовное дело возбудили после публикаций историй рожениц рязанского перинатального центра. После смерти ребенка Вероника и Олег Инзины поделились своей историей в соцсетях. Тогда в комментариях роженицы разных лет начали делиться своим мнением о работе врачей рязанского перинатального центра. Женщины жаловались на халатное и грубое отношение врачей к ним, некоторые рассказывали на тяжелое состояние детей, которых травмировали во время родов.

Третье уголовное дело возбудили непосредственно по факту гибели ребенка Вероники и Олега Инзиных по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».Оно находится на контроле в Центральном аппарате С. К. Уточняется , что уже готовы результаты экспертизы по ОМС.

В свою очередь мать погибшего младенца рассказала, что после огласки ее истории другие родители, чьи дети пострадали при родах, начали подавать жалобы, в том числе и повторные.