Мать умершего в рязанском перинатальном центре младенца получила результаты вскрытия

Ребенок умер после того, как пробыл в коме больше месяца.

Рязанка Вероника Инзина, ребенок которой умер в перинатальном центре, рассказала, что получила результаты вскрытия. Об этом она написала в соцсетях.

«Мы знаем результаты вскрытия. Как будет можно, я обязательно все расскажу, что стало причиной смерти. Но скажу одно — там жесть», — написала рязанка.

Напомним, ребенок умер после того, как пробыл в коме больше месяца. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.

РЗН. инфо опубликовало истории о родах рязанок, которые принимали в перинатальном центре.