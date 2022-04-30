Стало известно имя подозреваемого в двойном убийстве в Клепиковском районе

Подозреваемого задержали.

В двойном убийстве в Клепиковском районе подозревают замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Руслана Сабирова. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Информацию РЗН. инфо подтвердил собственный источник.

Убийство произошло в ночь на 9 апреля у деревни Сусово в Клепиковском районе. Трое мужчин выпивали на охоте. Как сообщала «Новая газета», подозреваемый убил охотничьим ножом двух приятелей, когда они спали. У одного из убитых было 20 колотых ран, у другого — отрезана голова.

Подозреваемого задержали. Им оказался действующий сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело.