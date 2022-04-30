Стало известно имя подозреваемого в двойном убийстве в Клепиковском районе
Подозреваемого задержали.
В двойном убийстве в Клепиковском районе подозревают замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Руслана Сабирова. Об этом сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Информацию РЗН. инфо подтвердил собственный источник.
Убийство произошло в ночь на 9 апреля у деревни Сусово в Клепиковском районе. Трое мужчин выпивали на охоте. Как сообщала «Новая газета», подозреваемый убил охотничьим ножом двух приятелей, когда они спали. У одного из убитых было 20 колотых ран, у другого — отрезана голова.
Подозреваемого задержали. Им оказался действующий сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.
Возбуждено уголовное дело.