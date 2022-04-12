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Полиция выяснит обстоятельства гибели двух мужчин в Клепиковском районе
Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция выясняет обстоятельства гибели двух мужчин в Клепиковском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

9 апреля в лесополосе в Клепиковском районе полицейские нашли тела двух мужчин 1991 и 1986 годов рождения с телесными повреждениями. В момент их гибели на месте находился 38-летний сотрудник УМВД России по Рязанской области, который был в отпуске.

Напомним, двойное убийство произошло в ночь с 8 на 9 апреля в Клепиковском районе. Два трупа нашли у деревни Сусово. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался действующий сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.