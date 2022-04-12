Стали известны подробности двойного убийства в Клепиковском районе

В ночь с 8 на 9 апреля в Клепиковском районе произошло двойное убийство.

Следователь по особо важным делам Касимовского межрайонного следовательского отдела Рязанской области Андрей Птицын рассказал подробности двойного убийства, произошедшего в Клепиковском районе. Его слова приводит ИД «Пресса».

Двойное убийство произошло в ночь с 8 на 9 апреля. Андрей Птицын сообщил, что трое рязанцев приехали на охоту в Клепиковский район. Позже один из них, теперь подозреваемый, сообщил по телефону в полицию об убийстве.

Полицейские обнаружили два трупа в лесополосе у деревни Сусово. У одного из них была почти отрезана голова, у второго — 14 глубоких ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело, идет расследование, назначeны экспертизы. Подозреваемого задержали.