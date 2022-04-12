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«Новая газета»: в двойном убийстве в Клепиковском районе подозревают майора МВД
Издание отмечает, что мужчина — бывший спецназовец, несколько раз было в командировках в «горячих точках».

В убийстве двух человек в Клепиковском районе подозревают майора УМВД. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации издания, компания выпивала на охоте. Когда двое приятелей уснули, третий ударил одного из них охотничьим ножом. Следователи насчитали 20 колотых ран. Другому приятелю подозреваемый отрезал голову.

Затем мужчина отправился в Рязань, откуда сообщил в полицию, что его друзья перестали выходить на связь. Он отправился в лес с силовиками на поиски, где его задержали.

«Подозреваемый — действующий сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области», — говорится в сообщении «Новой газеты».

Издание отмечает, что мужчина — бывший спецназовец, несколько раз было в командировках в «горячих точках».

Напомним, двойное убийство произошло в ночь с 8 на 9 апреля в Клепиковском районе. Два трупа нашли у деревни Сусово. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

Фото «Новая газета»