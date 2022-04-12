«Новая газета»: в двойном убийстве в Клепиковском районе подозревают майора МВД

В убийстве двух человек в Клепиковском районе подозревают майора УМВД. Об этом пишет «
По информации издания, компания выпивала на охоте. Когда двое приятелей уснули, третий ударил одного из них охотничьим ножом. Следователи насчитали 20 колотых ран. Другому приятелю подозреваемый отрезал голову.
Затем мужчина отправился в Рязань, откуда сообщил в полицию, что его друзья перестали выходить на связь. Он отправился в лес с силовиками на поиски, где его задержали.
«Подозреваемый — действующий сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области», — говорится в сообщении «Новой газеты».
Издание отмечает, что мужчина — бывший спецназовец, несколько раз было в командировках в «горячих точках».
Напомним, двойное убийство произошло в ночь с 8 на 9 апреля в Клепиковском районе. Два трупа нашли у деревни Сусово. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.
Фото «Новая газета»