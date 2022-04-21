В рязанской пекарне прокомментировали продажу «освященных» куличей
Ранее продажей «освященных куличей» возмутился рязанский священник.
Исполнительный директор сети пекарен «Эмиль Бонтэ» Марианна Оганян прокомментировала корреспонденту РЗН. инфо пост о продаже освященных куличей.
«У нас все куличи освящены приглашенным священником. Мы ни в коем случае не обманываем своих покупателей», — рассказала Марианна Оганян.
Напомним, ранее рязанский священник возмутился продажей «освященных» куличей в частной пекарне.