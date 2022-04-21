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Рязанский священник возмутился продажей «освященных» куличей в частной пекарне
«Освященные» куличи заметили в пекарне «Эмиль Бонтэ». По словам священника, пасхальные снеди можно освящать лишь в Великую Субботу.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов возмутился продажей «освященных» куличей в частной пекарне. Пост об этом в четверг, 21 апреля, опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Освященные» куличи заметили в пекарне «Эмиль Бонтэ». По словам священника, пасхальные снеди можно освящать лишь в Великую Субботу.

«Извините, но это вообще „ни в какие ворота“… Что дальше? Будете святую воду с просфорками реализовывать?» — написал он.

Он также добавил, что ранее разговаривал с одним из управляющих. Но кто освятил куличи так и не смог сказать.

«В этом году неоднократно пытался дозвониться до управляющего сетью по области, но так и не смог с ним поговорить. Хотя обещали, что он мне перезвонит. Так как неофициально решить вопрос не получается, заявляю официально: как секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии собираюсь обратиться к Владыке Марку с предложением исследовать данный вопрос в юридическом ракурсе», — говорится в посте.

В заключении Дмитрий Фетисов попросил убрать наклейки «освящено» с куличей.

Позже исполнительный директор сети пекарен прокомментировал ситуацию.

Фото из соцсетей