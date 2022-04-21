Рязанская епархия опровергла возможность освящения куличей в пекарне
Всем желающим освятить куличи, купленные в магазине, посоветовали отнесли из в один из храмов или монастырей в Великую Субботу, 23 апреля.
Рязанская епархия опровергла возможность освящения куличей в пекарне. Комментарий
В пресс-службе епархии рассказали, что освящение куличей без благословления правящего архиерея не имеет силы.
Всем желающим освятить куличи, купленные в магазине, посоветовали отнесли из в один из храмов или монастырей в Великую Субботу, 23 апреля.
Напомним, ранее рязанский священник Дмитрий Фетисов возмутился продажей «освященных» куличей в частной пекарне «Эмиль Бонте». Исполнительный директор сети пекарен прокомментировал ситуацию.