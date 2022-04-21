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Рязанская епархия опровергла возможность освящения куличей в пекарне
Всем желающим освятить куличи, купленные в магазине, посоветовали отнесли из в один из храмов или монастырей в Великую Субботу, 23 апреля.

Рязанская епархия опровергла возможность освящения куличей в пекарне. Комментарий разместили на сайте управления.

В пресс-службе епархии рассказали, что освящение куличей без благословления правящего архиерея не имеет силы.

Всем желающим освятить куличи, купленные в магазине, посоветовали отнесли из в один из храмов или монастырей в Великую Субботу, 23 апреля.

Напомним, ранее рязанский священник Дмитрий Фетисов возмутился продажей «освященных» куличей в частной пекарне «Эмиль Бонте». Исполнительный директор сети пекарен прокомментировал ситуацию.