Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
Втр, 19
10°
Срд, 20
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
4 486
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
4 887
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
5 304
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
8 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Спустя два года. В Рязани прошел 33-ий «Черный кот»
Главной новостью для зрителей, о которой стало известно еще в первый день фестиваля, стал уход со сцены Игоря Крысанова — создателя, продюсера и бессменного ведущего «кота». На его место пришел Роман Потапов.

В минувшие пятницу и выходные, 15-17 апреля, в Рязанском дворце молодежи прошел танцевальный фестиваль «Черный кот». В этом году «коту» исполнилось 33 года.

Фестиваль не проводили два года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 2021 году прошел кубок «Черного кота», в котором участвовали только рязанские коллективы.

В этом году на конкурс приехали участники из других регионов. Многие коллективы уже были знакомы зрителям по предыдущим фестивалям: шацкие «Огни», калужская «Дис-танцы-я», которых ведущий назвал уже обязательным элементом любого «Черного кота».

Главной новостью для зрителей, о которой стало известно еще в первый день фестиваля, стал уход со сцены Игоря Крысанова — создателя, продюсера и бессменного ведущего «кота». На его место пришел Роман Потапов.

В день финала зрительный зал был заполнен полностью: видимо, рязанцы и гости города, действительно, соскучились по атмосфере «Черного кота». 17 апреля можно было увидеть лучшие номера трех номинаций, прошедшие в финал после двух предыдущих дней, а также номер-победитель «Черного котенка».

Победителей на «коте» всегда определяет зритель: на билетах на фестиваль есть специальные поля, в которые нужно вписать фаворитов в каждой номинации.

По регламенту гран-при фестиваля может выиграть любой коллектив, который больше всего понравился зрителю, несмотря на то, в скольких номинациях участвовал.

В этом году в перерыве между подсчетами голосов вернули один из старых форматов: пока организаторы готовились к объявлению результатов, танцоры устроили на сцене джем и баттл, в которых участвовали все желающие и даже ведущий.

В конце мероприятия Игорь Крысанов вышел на сцену, чтобы попрощаться со зрителем и расплакался. Вместе с ним растрогались многие зрители в зале, а участники поддержали его танцем на сцене под песню Джейсона Донована «Sealed With a Kiss».

Позже для объявления победителей на сцену вышел директор «Дворца молодежи» Николай Плетнев. Места на «Черном коте-2022» распределились таким образом:

«Слоу»

  • Победитель — «Танграм», Рязань
  • Лауреат — Дарья Адамович, Москва

«Фолк»

  • Победитель — «Жемчужинки», Рязань
  • Лауреат — «Конспирация», Рязань

«Клубный танец»

  • Победитель — «20.13», Рязань
  • Лауреат — «Параллель», Рязань

«Рок-н-ролл»

  • Победитель — «20.13», Рязань
  • Лауреат — «Проект 17+", Рязань

«Черный котенок»

  • Победитель — «Своя компания», Рязань

Приз онлайн-голосования

  • «Хамелеон», Курск

Гран-при

  • «Огни», Шацк

Специальный приз оргкомитета

  • «20.13».