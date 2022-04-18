Спустя два года. В Рязани прошел 33-ий «Черный кот»

Главной новостью для зрителей, о которой стало известно еще в первый день фестиваля, стал уход со сцены Игоря Крысанова — создателя, продюсера и бессменного ведущего «кота». На его место пришел Роман Потапов.

В минувшие пятницу и выходные, 15-17 апреля, в Рязанском дворце молодежи прошел танцевальный фестиваль «Черный кот». В этом году «коту» исполнилось 33 года.

Фестиваль не проводили два года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 2021 году прошел кубок «Черного кота», в котором участвовали только рязанские коллективы.

В этом году на конкурс приехали участники из других регионов. Многие коллективы уже были знакомы зрителям по предыдущим фестивалям: шацкие «Огни», калужская «Дис-танцы-я», которых ведущий назвал уже обязательным элементом любого «Черного кота».

Главной новостью для зрителей, о которой стало известно еще в первый день фестиваля, стал уход со сцены Игоря Крысанова — создателя, продюсера и бессменного ведущего «кота». На его место пришел Роман Потапов.

В день финала зрительный зал был заполнен полностью: видимо, рязанцы и гости города, действительно, соскучились по атмосфере «Черного кота». 17 апреля можно было увидеть лучшие номера трех номинаций, прошедшие в финал после двух предыдущих дней, а также номер-победитель «Черного котенка».

Победителей на «коте» всегда определяет зритель: на билетах на фестиваль есть специальные поля, в которые нужно вписать фаворитов в каждой номинации.

По регламенту гран-при фестиваля может выиграть любой коллектив, который больше всего понравился зрителю, несмотря на то, в скольких номинациях участвовал.

В этом году в перерыве между подсчетами голосов вернули один из старых форматов: пока организаторы готовились к объявлению результатов, танцоры устроили на сцене джем и баттл, в которых участвовали все желающие и даже ведущий.

В конце мероприятия Игорь Крысанов вышел на сцену, чтобы попрощаться со зрителем и расплакался. Вместе с ним растрогались многие зрители в зале, а участники поддержали его танцем на сцене под песню Джейсона Донована «Sealed With a Kiss».

Позже для объявления победителей на сцену вышел директор «Дворца молодежи» Николай Плетнев. Места на «Черном коте-2022» распределились таким образом:

«Слоу»

Победитель — «Танграм», Рязань

Лауреат — Дарья Адамович, Москва

«Фолк»

Победитель — «Жемчужинки», Рязань

Лауреат — «Конспирация», Рязань

«Клубный танец»

Победитель — «20.13», Рязань

Лауреат — «Параллель», Рязань

«Рок-н-ролл»

Победитель — «20.13», Рязань

Лауреат — «Проект 17+", Рязань

«Черный котенок»

Победитель — «Своя компания», Рязань

Приз онлайн-голосования

«Хамелеон», Курск

Гран-при

«Огни», Шацк

Специальный приз оргкомитета