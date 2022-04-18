Спустя два года. В Рязани прошел 33-ий «Черный кот»

В минувшие пятницу и выходные, 15-17 апреля, в Рязанском дворце молодежи прошел танцевальный фестиваль «Черный кот». В этом году «коту» исполнилось 33 года.
Фестиваль не проводили два года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 2021 году прошел кубок «Черного кота», в котором участвовали только рязанские коллективы.
В этом году на конкурс приехали участники из других регионов. Многие коллективы уже были знакомы зрителям по предыдущим фестивалям: шацкие «Огни», калужская «Дис-танцы-я», которых ведущий назвал уже обязательным элементом любого «Черного кота».
Главной новостью для зрителей, о которой стало известно еще в первый день фестиваля, стал уход со сцены Игоря Крысанова — создателя, продюсера и бессменного ведущего «кота». На его место пришел Роман Потапов.
В день финала зрительный зал был заполнен полностью: видимо, рязанцы и гости города, действительно, соскучились по атмосфере «Черного кота». 17 апреля можно было увидеть лучшие номера трех номинаций, прошедшие в финал после двух предыдущих дней, а также номер-победитель «Черного котенка».
Победителей на «коте» всегда определяет зритель: на билетах на фестиваль есть специальные поля, в которые нужно вписать фаворитов в каждой номинации.
По регламенту гран-при фестиваля может выиграть любой коллектив, который больше всего понравился зрителю, несмотря на то, в скольких номинациях участвовал.
В этом году в перерыве между подсчетами голосов вернули один из старых форматов: пока организаторы готовились к объявлению результатов, танцоры устроили на сцене джем и баттл, в которых участвовали все желающие и даже ведущий.
В конце мероприятия Игорь Крысанов вышел на сцену, чтобы попрощаться со зрителем и расплакался. Вместе с ним растрогались многие зрители в зале, а участники поддержали его танцем на сцене под песню Джейсона Донована «Sealed With a Kiss».
Позже для объявления победителей на сцену вышел директор «Дворца молодежи» Николай Плетнев. Места на «Черном коте-2022» распределились таким образом:
«Слоу»
- Победитель — «Танграм», Рязань
- Лауреат — Дарья Адамович, Москва
«Фолк»
- Победитель — «Жемчужинки», Рязань
- Лауреат — «Конспирация», Рязань
«Клубный танец»
- Победитель — «20.13», Рязань
- Лауреат — «Параллель», Рязань
«Рок-н-ролл»
- Победитель — «20.13», Рязань
- Лауреат — «Проект 17+", Рязань
«Черный котенок»
- Победитель — «Своя компания», Рязань
Приз онлайн-голосования
- «Хамелеон», Курск
Гран-при
- «Огни», Шацк
Специальный приз оргкомитета
- «20.13».