В Рязани прошел кубок фестиваля «Черный кот 2021»

По традиции фестиваль ежегодно проводится в последние выходные марта. Из-за «коронавирусных» ограничений фестиваль отменяли два года подряд, но в сентябре решили провести в сокращенном формате, разыграв кубок между коллективами Рязани и области: на конкурс не приезжали коллективы из других городов.

В минувшие выходные, 25-26 сентября, в Рязани прошел кубок фестиваля современного танца «Черный кот 2021».

По традиции фестиваль ежегодно проводится в последние выходные марта. Из-за «коронавирусных» ограничений фестиваль отменяли два года подряд, но в сентябре 2021 года решили провести в сокращенном формате, разыграв кубок между коллективами Рязани и области: на конкурс не приезжали коллективы из других городов.

Зал в этот раз не был переполнен зрителями, как это было в предыдущие годы. Многие тогда толпились у сцены, чтобы увидеть любимые номера. На кубке действовали ограничения по рассадке в зале.

Кроме того, конкурсная программа растянулась на два дня вместо привычных трех. В воскресенье, 26 сентября, прошел финал, на котором зрителей ждали лучшие номера традиционных номинаций — «Клубный танец», «Фолк», «Рок-н-ролл», «Слоу», «Фристайл», а также выступления победителей прошлых лет — танцевального коллектива «Огни» из Шацка, ансамбля «Рязань», а также клип-подарок от калужской «Дистанции».

Главные призы распределились таким образом:

Номинация «Фолк» — образцовый театр танца «Жемчужинки»;

Номинация «Рок-н-ролл» — «Проект 17+";

Номинация «Слоу» — танцевальная студия «Танграм»;

Номинация «Клубный танец» — «Проект 17+";

Номинация «Фристайл» — танцевальная команда «Конспирация»;

Кубок фестиваля — театр танца «Банзай».

После награждения победителей ведущий Игорь Крысанов со слезами на глазах признался, что ему, как и всем организаторам, не хватало зрителей и поблагодарил всех, кто пришел на фестиваль. Он надеется, что в марте 2022 года пройдет полноценный «Черный кот».

Фото Марии Аверкиной