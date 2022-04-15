Новым ведущим рязанского фестиваля «Черный кот» стал Роман Потапов

Мероприятие стартовало в пятницу, 15 апреля, и будет проходить в течение трех дней.

Новым ведущим танцевального фестиваля «Черный кот» стал Роман Потапов. Об этом во время мероприятия заявил его основатель Игорь Крысанов, который был его бессменным ведущим.

«Я сейчас хочу, чтобы вы меня восприняли серьезно. Это не шутка и не спонтанное решение. Оно было принято довольно-таки давно. Я ухожу со сцены. Во всяком случае буду пробовать. У вас теперь новый ведущий. Это человек, который знает „Черного кота“ изнутри, который провел 15 лет за кулисами фестиваля», — сказал Крысанов.

Фестиваль «Черный кот» стартовал в Рязани в пятницу, 15 апреля. Финал состоится в воскресенье, 17 апреля.

Напомним, проведение «Черного кота» возобновили спустя два года. Ранее фестиваль отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Осенью 2021 года прошел кубок фестиваля «Черный кот».