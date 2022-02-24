В Рязани спустя два года пройдет танцевальный фестиваль «Черный кот»
Фестиваль пройдет с 15 по 17 апреля. Ранее его проводили ежегодно в последние выходные марта. Предыдущие два фестиваля отменяли из-за пандемии коронавируса.
В Рязани спустя два года пройдет танцевальный фестиваль «Черный кот». Об этом сообщили «
Фестиваль пройдет с 15 по 17 апреля. Ранее его проводили ежегодно в последние выходные марта. Предыдущие два фестиваля отменяли из-за пандемии коронавируса.На конкурс пригласили иногородние коллективы. Отборочный тур пройдет во дворце молодежи 30 марта в 17:00. Номинации фестиваля останутся прежними: «Фолк», «Фристайл», «Клуб», «Слоу», «Рок-н-ролл».
Напомним, в сентябре в Рязани провели кубок фестиваля, который прошел в сокращенном формате.