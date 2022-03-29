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Генплан Заокского сельского поселения изменили для строительства карьера
На участке инвестор «Порт Коломна» намерен разметить песчаный карьер. Жители Заокского и Коростова выступили против создания на пойменных лугах промышленной разработки песка на публичных слушаниях. Изначально новый проект отправила на доработку областная комиссия по территориальному планированию, землепользованию и застройке. Губернатор Николай Любимов поручал разобраться в этой ситуации.

Генплан Заокского сельского поселения изменили для строительства карьера. Новый документ официально опубликовало ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Изменения коснулись перевода участка площадью 63,56 гектаров рядом с берегом Оки из зоны сельскохозяйственного использования в промышленную зону.

«Производственная зона выделена с целью развития существующих и планируемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения…», — говорится в документе.

Напомним, на участке инвестор «Порт Коломна» намерен разметить песчаный карьер. Жители Заокского и Коростова выступили против создания на пойменных лугах промышленной разработки песка на публичных слушаниях. Также они начали собирать подписи против строительства.

Жителей поддержали экологи и строительно-технический эксперт. Изначально новый проект отправила на доработку областная комиссия по территориальному планированию, землепользованию и застройке. Губернатор Николай Любимов поручал разобраться в этой ситуации.