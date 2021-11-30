Николай Любимов обратил внимание на строительство песчаного карьера под Рязанью

Губернатор отметил, что вокруг проекта сложилась непростая ситуация.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на ситуацию со строительством песчаного карьера в районе сел Заокское и Коростово. Об этом написал сайт облправительства.

На заседании правительства, прошедшем во вторник, 30 ноября, губернатор отметил, что вокруг проекта сложилась непростая ситуация. В частности, это связано с недовольством строительством местных жителей. «Я считаю, что, прежде всего, надо учесть мнение людей. Хочу, чтобы все понимали, — каким бы хорошим не был инвестор и перспективным потенциальный проект, интересы жителей для меня, как губернатора, всегда важнее. Необходимо взять паузу и еще раз внимательно проработать все „за“ и „против“. Надо тщательно изучить доводы населения, экспертов, сам проект строительства карьера. Нужно четко понимать — куда двигаться дальше, а для этого выработать правильное, грамотное решение», — заявил глава региона.

Николай Любимов поручил зампредам Светлане Горячкиной и Дмитрию Филиппову совместно с муниципалитетом разобраться в сложившейся ситуации и проанализировать возможные варианты действий. «Об итогах прошу доложить на заседании областной комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке, созданной в регионе. Хочу услышать ваши выводы и предложения — взвешенные, аргументированные. Прошу вас незамедлительно этим заняться и взять вопрос на контроль», — сказал он.