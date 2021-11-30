Николай Любимов обратил внимание на строительство песчаного карьера под Рязанью

Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на ситуацию со строительством песчаного карьера в районе сел Заокское и Коростово. Об этом написал сайт облправительства.
На заседании правительства, прошедшем во вторник, 30 ноября, губернатор отметил, что вокруг проекта сложилась непростая ситуация. В частности, это связано с недовольством строительством местных жителей. «Я считаю, что, прежде всего, надо учесть мнение людей. Хочу, чтобы все понимали, — каким бы хорошим не был инвестор и перспективным потенциальный проект, интересы жителей для меня, как губернатора, всегда важнее. Необходимо взять паузу и еще раз внимательно проработать все „за“ и „против“. Надо тщательно изучить доводы населения, экспертов, сам проект строительства карьера. Нужно четко понимать — куда двигаться дальше, а для этого выработать правильное, грамотное решение», — заявил глава региона.
Николай Любимов поручил зампредам Светлане Горячкиной и Дмитрию Филиппову совместно с муниципалитетом разобраться в сложившейся ситуации и проанализировать возможные варианты действий. «Об итогах прошу доложить на заседании областной комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке, созданной в регионе. Хочу услышать ваши выводы и предложения — взвешенные, аргументированные. Прошу вас незамедлительно этим заняться и взять вопрос на контроль», — сказал он.