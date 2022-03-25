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СМИ сообщили о смерти Владимира Жириновского. Позже информацию опровергли
Последние сутки он провел в коме.

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил telegram-канал Mash.

Уточняется, что политик скончался в пятницу, 25 марта, в 10:45 в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.

Последние сутки политик провел в коме.

Напомним, 9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом, 11 марта СМИ сообщили, что политик в сознании и работает с документами, но спустя девять дней его ввели в медикаментозную кому — у политика начался сепсис.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Жириновского.