«Известия»: Жириновского вновь ввели в медикаментозную кому

Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского снова ввели в медикаментозную кому. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского снова ввели в медикаментозную кому. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Состояние Жириновского ухудшилось за последние сутки. По данным источника, у политика начался сепсис.

При этом руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин сообщил ТАСС , что состояние лидера ЛДПР в худшую сторону не изменялось, он продолжает лечение и реабилитацию по плану.

Напомним, 9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом, 11 марта сообщалось, что политик в сознании и работает с документами.