«Известия»: Жириновского вновь ввели в медикаментозную кому
Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского снова ввели в медикаментозную кому. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского снова ввели в медикаментозную кому. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишут
Состояние Жириновского ухудшилось за последние сутки. По данным источника, у политика начался сепсис.
При этом руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин сообщил
Напомним, 9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом, 11 марта сообщалось, что политик в сознании и работает с документами.