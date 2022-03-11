РИА Новости: Жириновский в сознании и работает с документами

Собеседник агентства рассказал, что состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось. Он изучает новости и документы, дает первые поручения.

Жириновский в сознании и работает с документами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства рассказал, что состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось. Он изучает новости и документы, дает первые поручения.

Напомним, 9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом.