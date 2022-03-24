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В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии с участием троллейбуса
ДТП произошло 18 февраля в 19:00 на улице Авиационной около дома № 21 строение 1.

В Рязани ищут свидетелей смертельной аварии с участием троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 18 февраля в 19:00. На улице Авиационной около дома № 21 строение 1 47-летний местный житель за рулем троллейбуса «ЗИУ» наехал на 59-летнего рязанца. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. Он погиб на месте.

Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили обращаться по телефону +7 (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.