В Дягилеве троллейбус насмерть сбил пешехода
Трагедия случилась в пятницу, 18 февраля, в 18:53 вблизи дома № 21 строения 1 по улице Авиационной.
В Рязани троллейбус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Трагедия случилась в пятницу, 18 февраля, в 18:53 вблизи дома № 21 строения 1 по улице Авиационной. Там 47-летний водитель троллейбуса наехал на 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.
Пешеход скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.