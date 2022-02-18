В Дягилеве троллейбус насмерть сбил пешехода

Трагедия случилась в пятницу, 18 февраля, в 18:53 вблизи дома № 21 строения 1 по улице Авиационной.

В Рязани троллейбус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась в пятницу, 18 февраля, в 18:53 вблизи дома № 21 строения 1 по улице Авиационной. Там 47-летний водитель троллейбуса наехал на 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пешеход скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.