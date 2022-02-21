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Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии с троллейбусом в Рязани
47-летний рязанец на троллейбусе «ЗИУ 682-г» наехал на 59-летнего жителя Рязани. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.

Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии с троллейбусом в Рязани.

ДТП произошло в пятницу, 18 февраля, в 18:53 на улице Авиационная около дома № 21, строение 1. 47-летний рязанец на троллейбусе «ЗИУ 682-г» наехал на 59-летнего жителя Рязани. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм пешеход умер на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.