Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии с троллейбусом в Рязани
47-летний рязанец на троллейбусе «ЗИУ 682-г» наехал на 59-летнего жителя Рязани. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.
Полиция
ДТП произошло в пятницу, 18 февраля, в 18:53 на улице Авиационная около дома № 21, строение 1. 47-летний рязанец на троллейбусе «ЗИУ 682-г» наехал на 59-летнего жителя Рязани. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм пешеход умер на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.