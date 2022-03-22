В Рязани простились с военнослужащими, погибшими на Украине
Во вторник, 22 марта, в Рязани простились с гвардии полковником Сергеем Сухаревым, майором Дмитрием Топтуном, гвардии старшим лейтенантом Алексеем Яковлевым и гвардии старшим сержантом Алексеем Фоминым.
В Рязани простились с военнослужащими, погибшими на Украине. Об этом сообщил
Во вторник, 22 марта, в Рязани простились с военнослужащими, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Это гвардии полковник Сергей Сухарев, майор Дмитрий Топтун, гвардии старший лейтенант Алексей Яковлев и гвардии старший сержант Алексей Фомин.
Губернатор Рязанской области выразил соболезнование родным и близким погибших.