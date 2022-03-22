В Рязани простились с военнослужащими, погибшими на Украине

Во вторник, 22 марта, в Рязани простились с гвардии полковником Сергеем Сухаревым, майором Дмитрием Топтуном, гвардии старшим лейтенантом Алексеем Яковлевым и гвардии старшим сержантом Алексеем Фоминым.